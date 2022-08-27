Захарова заявила о поддержке Сербии после заявления США о Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение США забыть, что непризнанная республика Косово является частью Сербии.

Власти Косово могут ввести запрет на въезд гражданам Сербии

«Пришло время забыть, что Косово - это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова сопроводила запись эмодзи с изображением флагов России и Сербии.

Ранее спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил, что следует забыть нарратив «Косово - это Сербия». По словам американского дипломата, необходимо перейти к линии «Косово и Сербия - это Европа».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербияСШАМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры