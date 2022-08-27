Захарова заявила о поддержке Сербии после заявления США о Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение США забыть, что непризнанная республика Косово является частью Сербии.
«Пришло время забыть, что Косово - это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова сопроводила запись эмодзи с изображением флагов России и Сербии.
Ранее спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил, что следует забыть нарратив «Косово - это Сербия». По словам американского дипломата, необходимо перейти к линии «Косово и Сербия - это Европа».
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