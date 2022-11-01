СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

Новое сербское правительство будет продолжать курс отказа от санкций против России. Об этом ранее заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченк. По словам дипломата, сербский лидер Александр Вучич назвал новый кабмин, возглавляемый премьер-министром Аной Брнабич, правительством преемственности.

Ранее Александр Вучич в ответ на призывы посла Украины в Белграде Владимира Толкача к введению антироссийских санкций заявил, что Сербия не позволит никому оказывать на себя давление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

