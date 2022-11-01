СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

Германия призвала Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией, сообщает газета Welt со ссылкой на представителя немецкого правительства.

По словам чиновника, необходимость определиться становится все более острой.

По данным издания, Берлин не приветствует решение Сербии продолжить сотрудничество с Москвой.

Также источник издания заявил, что в Германии ожидают, что страны-кандидаты в ЕС присоединятся к антироссийским санкциям.

Вучич: Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции

Новое сербское правительство будет продолжать курс отказа от санкций против России. Об этом ранее заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченк. По словам дипломата, сербский лидер Александр Вучич назвал новый кабмин, возглавляемый премьер-министром Аной Брнабич, правительством преемственности.

Ранее Александр Вучич в ответ на призывы посла Украины в Белграде Владимира Толкача к введению антироссийских санкций заявил, что Сербия не позволит никому оказывать на себя давление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЕвросоюзСербияГермания
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