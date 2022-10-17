СМИ: Запад потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям

Отмечается, что соответствующее требование было выдвинуто Белграду после обнародования отчета Еврокомиссии о переговорах с сербской стороной за 2022 год. В документе говорилось о «значительном падении» уровня согласованности внешней политики Сербии с политикой ЕС, отмечает РЕН ТВ. Как подчеркивали в ЕК, Сербия — единственный кандидат в Евросоюз, который не присоединился к антироссийским санкциям.

«Коммерсантъ» пишет, что требования Запада склонили Белград в сторону Европы. Так, сербская сторона поддержала резолюцию ООН с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, президент республики Александр Вучич заявил о возможном введении санкций против РФ. По словам главы государства, Сербия сохранит свою позицию и не будет вводить ограничения, «пока ущерб для страны не станет значительно больше и пока Сербии не придется принять иную реальность», пишет Газета.ру.

