СМИ: Запад потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям
Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии присоединиться к санкциям в отношении России, увязав это с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что соответствующее требование было выдвинуто Белграду после обнародования отчета Еврокомиссии о переговорах с сербской стороной за 2022 год. В документе говорилось о «значительном падении» уровня согласованности внешней политики Сербии с политикой ЕС, отмечает РЕН ТВ. Как подчеркивали в ЕК, Сербия — единственный кандидат в Евросоюз, который не присоединился к антироссийским санкциям.
«Коммерсантъ» пишет, что требования Запада склонили Белград в сторону Европы. Так, сербская сторона поддержала резолюцию ООН с осуждением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, президент республики Александр Вучич заявил о возможном введении санкций против РФ. По словам главы государства, Сербия сохранит свою позицию и не будет вводить ограничения, «пока ущерб для страны не станет значительно больше и пока Сербии не придется принять иную реальность», пишет Газета.ру.
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