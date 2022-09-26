ЕС выразил протест против партнерства Сербии с Россией

Страны ЕС протестуют против сближения Белграда с Москвой и критикуют усиление деловых связей Сербии и России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Вучич заявил о двойных стандартах ООН в подходе к Украине

«Отношения с Россией не могут быть обычным делом, мы относимся к этому очень серьезно», — заявил Стано.

В частности, ЕС смущают консультации, которые на прошлой неделе провели главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Никола Селакович. Также дипломаты подписали двухлетний план взаимных консультаций.

Кроме того, правительство Сербии до сих пор не поддержало санкции ЕС против Москвы.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры