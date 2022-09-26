ЕС выразил протест против партнерства Сербии с Россией
Страны ЕС протестуют против сближения Белграда с Москвой и критикуют усиление деловых связей Сербии и России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
«Отношения с Россией не могут быть обычным делом, мы относимся к этому очень серьезно», — заявил Стано.
В частности, ЕС смущают консультации, которые на прошлой неделе провели главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Никола Селакович. Также дипломаты подписали двухлетний план взаимных консультаций.
Кроме того, правительство Сербии до сих пор не поддержало санкции ЕС против Москвы.
Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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