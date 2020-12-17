Дело чести или дезинформация? В США уверены в срыве «Северного потока-2»

В США заявили, что продолжат вводить санкции по «Северному потоку - 2». Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что остановка проекта может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. Согласно его версии, в настоящее время Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы.

В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что российский МИД занимается дезинформацией, говоря о том, что проект будет завершен.

«Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект», — сказал Круз.

По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, а также затрагивает страховые компании и процесс сертификации.

Ранее сенат США одобрил военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. В частности, 740-миллиардный законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Возражения Трампа относительно бюджета не имеют отношения к санкциям против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.

По словам Рара, достройка газопровода – вопрос чести, он будет достроен, но будут трудности с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе, Польша и Прибалтика, по его словам, выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН ранее рассказал, что аналогичные санкции были введены в США еще год назад.