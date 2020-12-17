Дело чести или дезинформация? В США уверены в срыве «Северного потока-2»
Американские законодатели находят новые обоснования своим санкциям против российского газопровода. Москва и Вашингтон готовы идти до конца, а эксперты объясняют, с какими трудностями столкнётся «Северный потока-2».
В США заявили, что продолжат вводить санкции по «Северному потоку - 2». Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что остановка проекта может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. Согласно его версии, в настоящее время Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы.
В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что российский МИД занимается дезинформацией, говоря о том, что проект будет завершен.
«Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект», — сказал Круз.
По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, а также затрагивает страховые компании и процесс сертификации.
Ранее сенат США одобрил военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. В частности, 740-миллиардный законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Возражения Трампа относительно бюджета не имеют отношения к санкциям против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.
По словам Рара, достройка газопровода – вопрос чести, он будет достроен, но будут трудности с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе, Польша и Прибалтика, по его словам, выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН ранее рассказал, что аналогичные санкции были введены в США еще год назад.
«По сути, это просто конкретизирующий документ. Ровно год назад был принят закон об оборонном бюджете, внутри которого были вшиты санкции против "Северного потока-2". Правящие круги в Америке считали, что Дональд Трамп как-то мог быть ангажирован с Россией и не введет санкции самостоятельно. Однако предполагалось, что оборонный бюджет, куда были вшиты санкции, Трамп уже обязательно подпишет. В прошлом законе было написано, что запрещается оказывать услуги по достройке и финансированию газопровода. Нынешний закон отдельно прописывает, что запрещено страхование, сертификация, модернизация судов. Но это скорее позитивно, пусть они повторяют законы, которые уже есть, чем что-то новое придумывают», - заявил он.
Юшков уточнил, что санкции могут затрагивать компании и судна после начала работ над проектом. Заранее вводить ограничения нельзя, так как это необоснованно.
«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. Основная проблема для применения санкций в том, что никто не знает, какие суда будут использованы. Мы предполагаем, что это будет "Академик Черский", но никто это не подтверждает. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - говорил ранее Юшков.
Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось 11 декабря. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода). Там отметили, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна». Сообщается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 м.
Глава австрийской компании OMV (партнер «Газпрома») Райнер Зеле заявил, что немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года.
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