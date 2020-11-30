«Вишенка на торте»: В Госдуме оценили старания Украины сорвать «Северный поток-2»

«Украинский компонент в деле транспортировки российского газа в Европу – лишь дополнительный фактор, отнюдь не ключевой, а украинский вопрос может быть лишь дополнением к общему списку претензий, который сейчас сформирован в США и ЕС к РФ. Ожидаемая же победа Байдена приведет лишь к усилению разного рода санкций против России, включая газотранспортную систему», - прогнозирует депутат.

Это будет делаться под лозунгом необходимости обеспечения энергобезопасности Европы, хотя по факту это лоббирование интересов американских поставщиков сжиженного газа на территорию ЕС, сказал Новиков.

«Весь этот комплекс причин является основанием для санкций, а тема Украины – лишь дополнительная вишенка на тортике, который разрезают каждый раз на каждом чаепитии, когда нужно обсудить очередные антироссийские шаги», - пояснил депутат.

Несмотря на это, он оценивает шансы на достройку газопровода как высокие, ведь сам запуск этого проекта был просчитан в том числе и в Европе и там в нем заинтересованы.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев ранее в эфире НСН рассказал, что газопровод «Северный поток 2» можно достроить за месяц, если этому не будут мешать. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.

Несмотря на все угрозы со стороны США, Германия все еще поддерживает строительство газопровода. На это, в частности, указал в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в «Газпроме», проект «Северный поток 2», который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

