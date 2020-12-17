Дипломат: Вашингтон намерен и дальше вводить санкции по «Северному потоку - 2»
США продолжат вводить ограничительные меры в отношении проекта «Северный поток - 2», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона.
Власти рассчитывают помешать его реализации. «Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», - сообщил американский дипломат. Он полагает, что остановка строительства газопровода может стать залогом для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой в будущем. Сегодня, как считает зампомощника, Россия этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и «продвигать свои геополитические интересы».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге сообщила, что отношение Германии к «Северному потоку — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Так она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта.
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщил, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна».
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