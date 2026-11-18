С этой целью Киев использует «ручных» националистов. Жителей Украины находят через местные чаты в социальных сетях и мессенджерах, задерживают и сажают в «подвалы».

Там им разными методами дают понять, что вести себя так не надо. Это необходимо Киеву для удержания власти и запугивания людей.

Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

