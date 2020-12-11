Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось в эту пятницу, 11 декабря. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода). Там отметили, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна», пишет ТАСС. Сообщается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 м.
О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, добавили в Nord Stream 2.
Ранее глава австрийской компании OMV (партнер «Газпрома») Райнер Зеле заявил, что немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года. По его словам, работы должны быть завершены до конца декабря, потому что январь неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну из-за изменения уровня вод, сообщает РИА Новости.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
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