Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось в эту пятницу, 11 декабря. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода). Там отметили, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна», пишет ТАСС. Сообщается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 м.

О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, добавили в Nord Stream 2.