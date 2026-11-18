Путин рассказал, чего ждет от встречи с Си Цзиньпином и Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал об ожиданиях от трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее российский лидер прибыл в китайский Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отмечает 360.ru. Путин принял участие в деловом мероприятии форума.
«Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита», — поделился российский президент.
Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа запланирована на 19 ноября.
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