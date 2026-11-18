По данным портала, звезда фильма «Дьявол носит Prada» была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Новорожденный малыш был пристегнут у нее на груди в слинге.

У Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана есть два сына - Джонатан и Джек. Актриса известна по фильмам «Дьявол носит Prada», «Стажер», «Интерстеллар» и другим.

Первого ребенка актриса родила в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

