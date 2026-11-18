СМИ: Актриса Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка
18 ноября 202606:36
Денис Постольский
Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала мамой в третий раз, сообщает TMZ.
По данным портала, звезда фильма «Дьявол носит Prada» была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Новорожденный малыш был пристегнут у нее на груди в слинге.
У Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана есть два сына - Джонатан и Джек. Актриса известна по фильмам «Дьявол носит Prada», «Стажер», «Интерстеллар» и другим.
Первого ребенка актриса родила в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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