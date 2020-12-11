Сенат США одобрил новые санкции против Северного потока-2
Сенат США одобрил военный бюджет, в котором предусмотрено расширение санкций против газопровода "Северный поток-2" и еще ряд антироссийских ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.
Бюджет размером в 740 миллиардов долларов предусматривает расширение санкций, направленных против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также запрет на взаимодействие военных США и РФ. Кроме того, под ограничения попадает Турция из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее президент Дональд Трамп намеревался наложить вето на оборонный бюджет, однако поддержка большей части сенаторов и палаты представителей позволяет документу преодолеть вето. Трамп негативно оценил внесенное в бюджет предложение сменить названия ряда военных баз, которые носят имена генералов-рабовладельцев времен Гражданской войны в США.
По словам Трампа и его сторонников, это "сведение счетов" с историей страны. Однако противники названий считают, что переименование внесет свой вклад в борьбу с расизмом.
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