«Прямая агрессия». Германии и США предрекли столкновение из-за «Северного потока-2»
Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, как повлияют санкции Вашингтона на позицию Берлина по газопроводу.
Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.
По словам Рара, достройка газопровода – вопрос чести, он будет достроен, но будут проблемы с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе, Польша и Прибалтика, по его словам, выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН ранее рассказал, что аналогичные санкции были введены в США еще год назад.
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