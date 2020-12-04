«Прямая агрессия». Германии и США предрекли столкновение из-за «Северного потока-2»

Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.