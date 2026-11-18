СМИ: Президента «Ленкома» Варшавера и продюсера Янкловича подозревают в мошенничестве
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в отношении 79-летнего президента Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера и 87-летнего театрального продюсера Валерия Янкловича. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, заявителем выступил один из топ-менеджеров театра. Варшавера заподозрили в финансовых махинациях, разбирательство может быть связано со сдачей в аренду Янкловичу площадей «Ленкома». В театре и в кабинетах фигурантов были проведены обыски, правоохранители изъяли финансовую документацию, касающуюся взаимоотношений учреждения и продюсера. Как сообщил источник, имущество Варшавера арестовали, он находится под подпиской о невыезде.
Издание отмечает, что Янклович более 20 лет выделял средства на постановки театра «Ленком».
«Сейчас все права на спектакли принадлежат зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя Валерию Янкловичу... Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП», — указал источник.
Ранее стало известно, что Марк Варшавер покинет пост президента «Ленкома». Он занял эту должность после реорганизации управления в 2025 году, пишет 360.ru. С 1986 года Варшавер служил директором театра.
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