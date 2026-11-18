По данным издания, заявителем выступил один из топ-менеджеров театра. Варшавера заподозрили в финансовых махинациях, разбирательство может быть связано со сдачей в аренду Янкловичу площадей «Ленкома». В театре и в кабинетах фигурантов были проведены обыски, правоохранители изъяли финансовую документацию, касающуюся взаимоотношений учреждения и продюсера. Как сообщил источник, имущество Варшавера арестовали, он находится под подпиской о невыезде.

Издание отмечает, что Янклович более 20 лет выделял средства на постановки театра «Ленком».

«Сейчас все права на спектакли принадлежат зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя Валерию Янкловичу... Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП», — указал источник.

Ранее стало известно, что Марк Варшавер покинет пост президента «Ленкома». Он занял эту должность после реорганизации управления в 2025 году, пишет 360.ru. С 1986 года Варшавер служил директором театра.

