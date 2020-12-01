СМИ: В Германии создадут фонд для обхода санкций по «Северному потоку - 2»

Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.

Кроме того, фонд призван способствовать успешному завершению проекта «Северный поток - 2». Как сообщает Bild, фонд по защите климата создаст специализированное предприятие, чьи продукты и услуги будут использоваться исключительно для завершения строительства газопровода. Так немецкие компании, подпадающие под санкции США, смогут взаимодействовать с Россией через экономические инструменты фонда.

По информации издания, технически предприятия не будут прямо связаны с «Северным потоком - 2», соответственно, действие американских санкций на них не распространяется.

Ранее во вторник стало известно, что укладка газопровода в немецких водах согласована на декабрь, идёт согласование заявки на продолжение работ в январе-апреле 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH).

