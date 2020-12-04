Жертва «Северного потока-2». Эксперт рассказал, как обойти санкции США

Собеседник НСН уточнил, что санкции могут затрагивать компании и судна после начала работ над проектом. Заранее вводить ограничения нельзя так как это необоснованно.

«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. Основная проблема для применения санкций в том, что никто не знает, какие суда будут использованы. Мы предполагаем, что это будет "Академик Черский", но никто это не подтверждает. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.

Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.