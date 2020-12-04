Жертва «Северного потока-2». Эксперт рассказал, как обойти санкции США
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил, какой вред строительству газопровода могут нанести американские санкции.
Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете.
Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что аналогичные санкции были введены в США еще год назад.
«По сути, это просто конкретизирующий документ. Ровно год назад был принят закон об оборонном бюджете, внутри которого были вшиты санкции против "Северного потока-2". Правящие круги в Америке считали, что Дональд Трамп как-то мог быть ангажирован с Россией и не введет санкции самостоятельно. Однако предполагалось, что оборонный бюджет, куда были вшиты санкции, Трамп уже обязательно подпишет. В прошлом законе было написано, что запрещается оказывать услуги по достройке и финансированию газопровода. Нынешний закон отдельно прописывает, что запрещено страхование, сертификация, модернизация судов. Но это скорее позитивно, пусть они повторяют законы, которые уже есть, чем что-то новое придумывают», - заявил он.
Собеседник НСН уточнил, что санкции могут затрагивать компании и судна после начала работ над проектом. Заранее вводить ограничения нельзя так как это необоснованно.
«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. Основная проблема для применения санкций в том, что никто не знает, какие суда будут использованы. Мы предполагаем, что это будет "Академик Черский", но никто это не подтверждает. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.
Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.
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