США готовы воевать! Названы сроки достройки «Северного потока-2»

Эксперт по энергетической стратегии заявил в эфире НСН, что США готовы сопротивляться строительству газопровода вплоть до объявления войны.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло германский порт Мукран и возвращается в Калининград, отмечает портал отслеживания судов MarineTraffic.

Два других российских судна, которые могли быть использованы при строительстве газопровода, остались в порту. Это «Умка», на котором транспортируют трубы с берега, и многоцелевой «Финвал». Все три судна провели в порту около месяца. В этом же порту размещены трубы, необходимые для завершения «Северного потока – 2».

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.

«Северный поток-2» похоронен? Судно-трубоукладчик возвращается домой

«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против «Северного потока-2». Ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что госдеп лишь действует в рамках своей санкционной политики. Эксперт отметил, что как только судно встанет на точку и начнет укладывать трубы, то тут же попадет под ограничения. Кроме того, если дальше «Академик Черский» будет обращаться за ремонтом, то работающие с ним службы тоже попадут в черный список, пояснил он.

Накануне после получения комментариев госдепа США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы сертификационная компания DNV GL прекратила работы на проекте. Специалисты рассматривали документацию и проводили проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Рустам ТанкаевГазопроводСеверный Поток-2
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