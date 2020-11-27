США готовы воевать! Названы сроки достройки «Северного потока-2»

«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против «Северного потока-2». Ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что госдеп лишь действует в рамках своей санкционной политики. Эксперт отметил, что как только судно встанет на точку и начнет укладывать трубы, то тут же попадет под ограничения. Кроме того, если дальше «Академик Черский» будет обращаться за ремонтом, то работающие с ним службы тоже попадут в черный список, пояснил он.

Накануне после получения комментариев госдепа США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы сертификационная компания DNV GL прекратила работы на проекте. Специалисты рассматривали документацию и проводили проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам.

