Немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года
9 декабря 202012:59
Немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV (партнер «Газпрома») Райнер Зеле.
По его словам, работы должны быть завершены до конца декабря, потому что январь неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну из-за изменения уровня вод, передает РИА Новости.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- «Примем меры». Песков прокомментировал ограбление «самолета судного дня»
- Песков счел тяжелой ситуацию с парижскими договоренностями по Донбассу
- «Неуважение к людям». Песков осудил протесты рестораторов Санкт-Петербурга
- Гинцбург: Закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
- Песков опроверг информацию о наличии у Путина одинаковых кабинетов
9 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru