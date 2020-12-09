Немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года

По его словам, работы должны быть завершены до конца декабря, потому что январь неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну из-за изменения уровня вод, передает РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

