Немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года

Немецкий участок «Северного потока - 2» будет достроен до конца года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV (партнер «Газпрома») Райнер Зеле.

Российское судно-трубоукладчик покинуло место достройки «Северного потока — 2»

По его словам, работы должны быть завершены до конца декабря, потому что январь неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну из-за изменения уровня вод, передает РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Северный Поток-2
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