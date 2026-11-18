В Nvidia не планируют возвращать Хуанга на пост гендиректора
Американская технологическая компания Nvidia не намерена возвращать уволенного гендиректора Дженсена Хуанга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя совета директоров Nvidia Харви Джонса.
По его словам, совет директоров компании единогласно принял отставку Хуанга и не собирается восстанавливать его в должности гендиректора. Ранее Хуанг заявил о готовности вернуться, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.
Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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