По его словам, совет директоров компании единогласно принял отставку Хуанга и не собирается восстанавливать его в должности гендиректора. Ранее Хуанг заявил о готовности вернуться, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.

Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

