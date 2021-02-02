В Совфеде рассказали, что Запад может сделать жену Навального «российской Тихановской»
Глава комиссии Совета федераций РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов предположил, что если Алексей Навальный получит реальный срок заключения, то западные кураторы могут сделать ставку на его жену Юлию, сообщает РИА Новости.
По мнению сенатора, не исключено, что Запад может прибегнуть к белорусскому сценарию и сделать супругу Навального новой Тихановской. Также он отметил, что «такого рода мероприятия уже подводятся под неё».
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT. Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте политика до 15 февраля.
Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению в качестве кандидата в президенты Белоруссии после того, как ЦИК отказал в регистрации её супругу Сергею. Сторонники Тихановской считают, что именно она выиграла президентсткие выборы, которые прошли в республике 9 августа, и до сих пор не прекращают протесты, требуя отставки президента Александра Лукашенко.
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