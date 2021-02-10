СМИ: Супруга Навального прилетела в Германию с частным визитом

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в аэропорт немецкого Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Адвокат Навальной не подтвердила информацию о ее вылете в Германию

По данным издания, Юлия Навальная прибыла в Германию с частным визитом. Подробности не уточняются.

Ранее в среду «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что Навальная вылетела во Франкфурт из столичного аэропорта «Домодедово».

Юлия Навальная вернулась в Москву вместе с супругом 17 января. После прилёта Алексея Навального задержали из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

На минувшей неделе суд назначил оппозиционеру реальный срок и приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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