СМИ: Супруга Навального прилетела в Германию с частным визитом

По данным издания, Юлия Навальная прибыла в Германию с частным визитом. Подробности не уточняются.

Ранее в среду «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что Навальная вылетела во Франкфурт из столичного аэропорта «Домодедово».

Юлия Навальная вернулась в Москву вместе с супругом 17 января. После прилёта Алексея Навального задержали из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

На минувшей неделе суд назначил оппозиционеру реальный срок и приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения.

