«Светите дома под одеялом». Фонарики в поддержку Навального будут задерживать
Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, почему правоохранители имеют право задерживать участников протестного флешмоба с фонариками 14 февраля.
Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую протестную акцию 14 февраля. Соратники Навального планируют вечером в День всех влюбленных выйти во двор со включенным фонариком на смартфоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут, а фотографиями предлагается поделиться в соцсетях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что виновные в нарушении закона при проведении очередных акций будут привлечены к ответственности.
Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, на каком основании правоохранительные органы будут задерживать участников этой акции.
«Это заранее спланированная массовая акция, которая пройдет во дворе. Двор – это общественное место. Раз есть призывы к проведению несанкционированной массовой акции в общественном месте, то, с точки зрения юриспруденции, это уже доказательство того, что люди вышли во двор с фонариками не просто так», - пояснила НСН юрист.
Айвар добавила, что так как Волков выступил организатором несанкционированной массовой акции, то вышедшие на его призыв люди с фонариками будут знать, в чем они участвуют. По мнению юриста, власти будут это именно так и трактовать.
«У себя дома под одеялом вы можете светить фонариком сколько угодно, можете в окно направить, никто вам слова не скажет. А выход людей в общественное место с определенной целью может быть расценено как некая политическая акция – выход на несанкционированный митинг. В этой ситуации правоохранительные органы не будут церемониться и начнут задерживать людей, ведь цели акции были заявлены заранее. И Волков понимает, что люди, которые выйдут, сделают это по его призыву», - сказала адвокат.
При этом прикрыться празднованием дня святого Валентина протестующие не смогут, добавила адвокат.
«Если бы этот флешмоб не был анонсирован как выход в поддержку Навального вечером с фонариком во двор, то можно было бы апеллировать к этому празднику, но здесь форма проведения протестной акции была заявлена заранее, и правоохранители смогут интерпретировать появление этих людей именно как выход на политическую акцию. Ведь, традиций встречи Дня влюбленных именно в такой форме нет», - заключила Айвар.
Ранее, телеведущая Ксения Собчак, узнав от НСНо флешмобе с фонариками, на вопрос, намерена ли сама принять в нем участие, ответила, что живет за городом в небольшом таунхаусе и сомневается, что это поможет протесту. Журналистка считает, что новый формат «флешмоба с фонариками» был придуман для того, чтобы удержать и не «слить» протестные настроения.
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