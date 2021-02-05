«Людям противно». Политологи поспорили о будущем протестов без Навального

Опрошенные НСН эксперты по-разному объяснили паузу в проведении митингов, объявленную сторонниками приговорённого к колонии оппозиционера.

Соратник оппозиционера Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Он отметил, что в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты. Ещё одна причина, по его словам, в том, что проведение акций каждую неделю приведет к разочарованию к уличной форме протеста. Следующие митинги планируются весной и летом.

Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН заявил, что протесты провалились, а их организаторы и участники разочарованы.

«Я думаю, что основная причина даже не названа. Кто будет говорить правду в этой ситуации? А правда в том, что они полностью провалили протесты. Они рассчитывали на другой эффект, на миллионы сторонников, на революцию и, может быть, даже какие-то сакральные жертвы и кровь, которые дадут определенный пиар-эффект. На самом деле ничего не произошло. Дальний Восток не взорвался, малыши, которых пытались обработать в TikTok, не вышли. Заведено большое количество уголовных дел на тех, кто к незаконным акциям призывал, идет очень мощная обратная волна от тех, кто ходил на митинги. Людям противно и неприятно, что их бросают под дубинки, штрафы и увольнения, а сами организаторы сидят за границей», - заявил он.

Матвейчев добавил, что организаторы протестов в панике, они берут паузу, чтобы «пересчитать свои разбитые ряды и понять, как действовать». По его мнению, разочарование людей будет только нарастать, и новых сторонников у них не появится.

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В свою очередь бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в эфире НСН рассказал о своем ощущении протестного настроения в обществе.

«Если попробовать поставить себя на место Волкова и соратников Навального, то довольно не трудно понять, что они бросают людей под дубинки и под зверства, если называть вещи своими именами. Это не очень хочется, это не надо. Зачем к этому взывать? Но на самом деле на митинги выходят люди не только ради Навального. Это очевидно, об этом говорят открытым текстом, это ясно самому Навальному. Тут все на поверхности. Я не сомневаюсь, что митинги еще последуют. Главным драйвером этого протеста является не Навальный, а путинская власть, и причиной для нового митинга вполне может стать реализация властью своих планов запугивания. Так что очень вероятно, что это может создать противоположный эффект», - предположил он.

Анонсирование несогласованных акций протеста не коррелирует с законом, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что «есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле».

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:ПротестыАлексей Навальный
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