«Людям противно». Политологи поспорили о будущем протестов без Навального

Соратник оппозиционера Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Он отметил, что в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты. Ещё одна причина, по его словам, в том, что проведение акций каждую неделю приведет к разочарованию к уличной форме протеста. Следующие митинги планируются весной и летом.

Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН заявил, что протесты провалились, а их организаторы и участники разочарованы.

«Я думаю, что основная причина даже не названа. Кто будет говорить правду в этой ситуации? А правда в том, что они полностью провалили протесты. Они рассчитывали на другой эффект, на миллионы сторонников, на революцию и, может быть, даже какие-то сакральные жертвы и кровь, которые дадут определенный пиар-эффект. На самом деле ничего не произошло. Дальний Восток не взорвался, малыши, которых пытались обработать в TikTok, не вышли. Заведено большое количество уголовных дел на тех, кто к незаконным акциям призывал, идет очень мощная обратная волна от тех, кто ходил на митинги. Людям противно и неприятно, что их бросают под дубинки, штрафы и увольнения, а сами организаторы сидят за границей», - заявил он.

Матвейчев добавил, что организаторы протестов в панике, они берут паузу, чтобы «пересчитать свои разбитые ряды и понять, как действовать». По его мнению, разочарование людей будет только нарастать, и новых сторонников у них не появится.