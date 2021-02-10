Из Берлина выдачи нет. В Германии сравнили Волкова с Тихановской

«Смотрите на Тихановскую. В Белоруссии она в розыске. Если вернется, она сядет туда же, где сидит Навальный. Но на Западе, в Прибалтике она считается чуть ли не королевой Белоруссии, избранным президентом. Кто ее будет арестовывать? Наоборот, она выступает в Европейском парламенте. То же самое на Западе происходит с Волковым и людьми Навального. Они будут вести политическую агитацию, становятся диссидентами, представителями признанной оппозиции со стороны Европы, которая хочет этих людей увидеть у власти. Никакие просьбы России арестовать, выдать не будут на Западе исполнены. Конфронтация таким образом только будет усиливаться, потому что Россия это не будет признавать. Чем больше будет конфликт между Россией и Западом, тем больше будет системных противоречий, идеологического противостояния», - посетовал Рар.

По его мнению, Волков может стать так же узнаваем в Европе, как и Навальный.

«Пока нет. Но может быть. Ему дали выступить в парламенте. Это придаст ему совсем другой статус. Он будет выступать по телевидению, он дает интервью налево и направо. Те силы на Западе, которые поддерживают либеральные ценности в России, которые поддерживают Навального, знают, что они не могут и не хотят сотрудничать с либеральными силами в самой России. Такими как Явлинский или тот же Гудков. Тут идут на радикальные шаги и признают главным оппозиционным лидером Навального, что он единственный противовес, единственная альтернатива Путину», - отметил политолог.

Ранее Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста сторонников Алексея Навального 14 февраля.

