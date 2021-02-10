Сначала «Яблоко», теперь КПРФ. «Фактор Навального» раскалывает российскую оппозицию
Реальный срок для Алексея Навального стал не только поводом для протестных акций по всей стране, но и источником противоречий для «старой» оппозиции.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире телеканала «Дождь» согласился с мнением о том, что оппозиционера Алексея Навального преследуют по политическим мотивам.
«Потому что его деятельность, его критика, его взгляды противоречат клану, который сегодня сидит в Кремле. И вот эти противоречия пытаются решить через силовые структуры. Я считаю, что это непозволительно, ненормально. Если есть вопросы с экономическими делами Навального, ведите их. Но нельзя же вести суды в районном отделе полиции! Нельзя же вызывать туда судью и тем самым дискредитировать судебную систему!» - открыто возмутился коммунист.
Такое выступление некоторые эксперты оценили фактически как поддержку Навального. Это не удивительно, ведь ещё в январе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов называл Рашкина и Навального временными политическими партнёрами.
«Мы знаем, что между людьми Навального и Рашкина ведутся переговоры о выборах в Госдуму 2021 года и о поддержке тех или иных кандидатов», - цитировало Венедиктова агентство Ura.ru.
Одна из важных тем для оппозиции – тактика «Умного голосования» на выборах, которую может использовать и КПРФ. Однако отношение к самому Навальному в партии довольно неоднозначное. Сам Рашкин не так давно во время одной из YouTube-трансляций давал понять, что с точки зрения партийной принадлежности столичный горком КПРФ не видит возможности союза со структура основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (в России признан иноагентом).
Тем не менее, публичные выступления Рашкина и бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко в поддержку Навального, по всей видимости, сильно задели руководство КПРФ.
«При определенных раскладах они могут не избраться в состав ЦК КПРФ, после чего их попадание на проходные места в партсписке окажется под большим вопросом», - писал в январе телеграм-канал «Погоны и галстуки», по информации которого, оргвыводы последуют на съезде КПРФ 24 апреля.
Весьма негативно по отношению к Навальному настроен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее он назвал оппозиционера «попом Гапоном», критиковал «либерально-олигархическую» раскрутку этого политика и сравнивал его с молодым Ельциным, что из уст коммуниста нельзя расценить как похвалу.
«Вот сейчас надувают очередную игрушку, чтобы разжечь пожар в нашей державе. Чем закончилось для нашей страны демократия Ельцина, сейчас не надо даже идиоту объяснять», - заявил Зюганов НСН. По его мнению, из Навального делают «очередного фюрера».
С критикой Навального публично выступил и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, по мнению которого, демократическая Россия будущего просто несовместима с политикой Навального. Лидер «Яблока» также обвинил его в популизме и национализме, разжигании социальной розни, критически отозвался об использовании несовершеннолетних в политических целях.
Однако такое выступление Явлинского посчитали уместным далеко не все, в том числе и среди его соратников по партии.
«Место и время действия бывает политически важнее самого действия. Ошибка места и времени может обесценить самые точные слова», - написал в ответ один из старейших членов «Яблока» Лев Шлосберг. Он напомнил о том, что раньше Явлинский «этически верно» отказывался комментировать статьи Михаила Ходорковского, пока тот сидел в тюрьме. Навальный сейчас также находится за решёткой. На этот раз Явлинский не промолчал.
Кроме того, Шлосберг напомнил, что ни один член федерального политического комитета партии не знал о планах Явлинского выпустить статью о «путинизме» и Навальном – то есть лидер партии принял решение единолично.
Бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что со многим в статье можно согласиться, но только не со временем её публикации.
«Жесткая критика должна раздаваться в момент, когда человек может ответить и не находится в тюрьме. Так что я не согласен, что статью следовало выпускать именно сейчас», - подчеркнул он.
Митрохин призвал не связывать выступление Явлинского с подготовкой к выборам в Госдуму осенью 2021 года. Однако битва за депутатские мандаты не так далеко, как кажется, и всем оппозиционным силам явно придётся учитывать «фактор Навального». Возможно, одним из ключевых моментов предвыборного периода станет ответ на вопрос, что оппозиция готова поставить выше: общие задачи или личную и идеологическую неприязнь к сидящему в тюрьме политику.
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