Сначала «Яблоко», теперь КПРФ. «Фактор Навального» раскалывает российскую оппозицию

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире телеканала «Дождь» согласился с мнением о том, что оппозиционера Алексея Навального преследуют по политическим мотивам.

«Потому что его деятельность, его критика, его взгляды противоречат клану, который сегодня сидит в Кремле. И вот эти противоречия пытаются решить через силовые структуры. Я считаю, что это непозволительно, ненормально. Если есть вопросы с экономическими делами Навального, ведите их. Но нельзя же вести суды в районном отделе полиции! Нельзя же вызывать туда судью и тем самым дискредитировать судебную систему!» - открыто возмутился коммунист.

Такое выступление некоторые эксперты оценили фактически как поддержку Навального. Это не удивительно, ведь ещё в январе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов называл Рашкина и Навального временными политическими партнёрами.

«Мы знаем, что между людьми Навального и Рашкина ведутся переговоры о выборах в Госдуму 2021 года и о поддержке тех или иных кандидатов», - цитировало Венедиктова агентство Ura.ru.

Одна из важных тем для оппозиции – тактика «Умного голосования» на выборах, которую может использовать и КПРФ. Однако отношение к самому Навальному в партии довольно неоднозначное. Сам Рашкин не так давно во время одной из YouTube-трансляций давал понять, что с точки зрения партийной принадлежности столичный горком КПРФ не видит возможности союза со структура основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (в России признан иноагентом).

Тем не менее, публичные выступления Рашкина и бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко в поддержку Навального, по всей видимости, сильно задели руководство КПРФ.

«При определенных раскладах они могут не избраться в состав ЦК КПРФ, после чего их попадание на проходные места в партсписке окажется под большим вопросом», - писал в январе телеграм-канал «Погоны и галстуки», по информации которого, оргвыводы последуют на съезде КПРФ 24 апреля.