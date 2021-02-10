Литва отказалась выдавать России соратника Навального Леонида Волкова

Министр отметила, что розыск Волкова в Литве считают "политически мотивированным", что является "неправильной практикой". Ордер на арест Волкова был направлен в европейские страны через Интерпол.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Ему грозит два месяца административного ареста, а также до трех лет решения свободы по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ.

Агентство передает, что СК РФ возбудил уголовное дело на основе видеозаписей, на которых Волков обращается к подросткам с призывами к участию в митингах. По имеющимся данным, в настоящий момент Волков находится в Германии.