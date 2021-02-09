«Разве это ему поможет?!» Собчак рассказала о своем фонарике в поддержку Навального

Телеведущая Ксения Собчак ответила на вопрос НСН, намерена ли сама принять участие в акции.

«Я живу в небольшом таунхаусе за городом. Поможет ли это протесту?» - отметила она.

Журналистка добавила, что акцию анонсировали для того, чтобы не «слить» протестные настроения.

«Я считаю, это может быть полезным, акция поможет понять, что оппозиционно настроенных людей много, но только власть так не сменится», - заключила она.

На планы сторонников Навального уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы не намерены играть «в кошки-мышки», а при нарушении закона будут наказывать виновных. При этом представитель Кремля затруднился ответить, является ли акция с фонариками в поддержку Навального призывом к участию к несогласованным действиям.

