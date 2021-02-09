«В кошки-мышки играть не будем». Песков прокомментировал акцию оппозиции с фонариками
Виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал в ходе брифинга планы оппозиции провести 14 февраля акции протеста путем выхода с фонариками во дворы домов.
В то же время Песков затруднился оценить, будет ли это расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.
«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - сказал представитель Кремля.
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