«В кошки-мышки играть не будем». Песков прокомментировал акцию оппозиции с фонариками

В то же время Песков затруднился оценить, будет ли это расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - сказал представитель Кремля.

