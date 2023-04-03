В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

Россия будет укреплять военный потенциал в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

В Минобороны Финляндии не исключили реакции России на вступлении страны в НАТО

Он отметил, что Москва в случае размещения на территории соседней Финляндии вооружения НАТО предпримет шаги для «надежного обеспечения военной безопасности России».

Ранее в канцелярии президента Финляндии Саули Нийнистё сообщили, что страна вступит в Североатлантический альянс 4 апреля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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