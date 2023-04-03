В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
3 апреля 202315:22
Россия будет укреплять военный потенциал в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что Москва в случае размещения на территории соседней Финляндии вооружения НАТО предпримет шаги для «надежного обеспечения военной безопасности России».
Ранее в канцелярии президента Финляндии Саули Нийнистё сообщили, что страна вступит в Североатлантический альянс 4 апреля, сообщает «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru