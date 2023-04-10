США анонсировали учения стратегических ядерных сил
10 апреля 202316:56
Ежегодные учения Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 стартуют 11 апреля, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что учения по управлению и контролю ядерных сил и не являются ответом на действия каких-либо стран.
Отмечается, что в учениях примут союзники Соединённых Штатов, в том числе Великобритания.
Ранее КНДР провела испытание системы подводного стратегического вооружения Haeil-2, способного нести ядерное оружие, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru