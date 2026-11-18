По его словам, если оппозиция хочет его отстранения, можно вынести на референдум проект конституции. Он подчеркнул, что уйдет в обоих случаях, в том числе после оформления и ратификации соглашения с Баку.



Среди пунктов мирной повестки Пашинян назвал открытие «Маршрута Трампа» и делимитацию сложных участков границы.



Он предупредил, что если его оппоненты не согласятся вынести проект конституции на референдум, состоятся внеочередные парламентские выборы. При этом премьер не позволит в них участвовать действующей парламентской оппозиции.



Ранее Пашинян предлагал Азербайджану обменяться территориями.

