Пашинян готов оставить пост после мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить свой пост после подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в парламенте, обращаясь к оппозиции, уточняет РИА Новости.
По его словам, если оппозиция хочет его отстранения, можно вынести на референдум проект конституции. Он подчеркнул, что уйдет в обоих случаях, в том числе после оформления и ратификации соглашения с Баку.
Среди пунктов мирной повестки Пашинян назвал открытие «Маршрута Трампа» и делимитацию сложных участков границы.
Он предупредил, что если его оппоненты не согласятся вынести проект конституции на референдум, состоятся внеочередные парламентские выборы. При этом премьер не позволит в них участвовать действующей парламентской оппозиции.
Ранее Пашинян предлагал Азербайджану обменяться территориями.
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