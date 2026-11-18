СМИ: Евросоюз хочет запретить въезд бывшим российским военным
Европейский союз хочет включить в новый пакет санкций запрет на въезд для бывших российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Помимо визовых ограничений, Еврокомиссия может предложить санкции против ряда банков и криптовалютных операторов. Планируют охватить и примерно 65 судов, которые, по оценке ЕС, входят в теневой флот Москвы, уточняет агентство.
В пакет могут войти и экспортные ограничения для связанных с военной сферой организаций, на операции с отдельными портами и нефтеперерабатывающими заводами, а также запрет на поставки товаров для производства вооружений.
Евросоюз рассчитывает принять 22-й пакет санкций в следующем месяце. Однако для этого потребуется одобрение всех стран объединения, поэтому предложения могут измениться в ходе согласования. По данным СМИ, Брюссель рассматривает создание отдельного ведомства, которое будет координировать подготовку мер и контролировать их исполнение. Запустить его могут в начале 2027-го.
Ранее рассказывали, какие страны ЕС все еще выдают визу россиянам.
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