Помимо визовых ограничений, Еврокомиссия может предложить санкции против ряда банков и криптовалютных операторов. Планируют охватить и примерно 65 судов, которые, по оценке ЕС, входят в теневой флот Москвы, уточняет агентство.



В пакет могут войти и экспортные ограничения для связанных с военной сферой организаций, на операции с отдельными портами и нефтеперерабатывающими заводами, а также запрет на поставки товаров для производства вооружений.



Евросоюз рассчитывает принять 22-й пакет санкций в следующем месяце. Однако для этого потребуется одобрение всех стран объединения, поэтому предложения могут измениться в ходе согласования. По данным СМИ, Брюссель рассматривает создание отдельного ведомства, которое будет координировать подготовку мер и контролировать их исполнение. Запустить его могут в начале 2027-го.



Ранее рассказывали, какие страны ЕС все еще выдают визу россиянам.

