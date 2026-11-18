На инициативу Каллас уже отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, она фактически озвучила план совершить ряд уголовных преступлений — от неправомерного доступа к компьютерной информации до незаконного оборота персональных данных и публичных действий по дискредитации ВС РФ.



Максимальное наказание по этим статьям может достигать 20 лет лишения свободы.



Постпредство России при ЕС призвало объединение проверить, соответствуют ли слова Каллас европейскому законодательству. В заявлении напомнили о Регламенте Евросоюза № 2018/1725 и статье 8 Хартии об основных правах, которые защищают персональные данные. Там же указали на двойные стандарты Брюсселя в отношении граждан других стран.



Военный эксперт Андрей Колесник в беседе с ОТР добавил, что дипломатия подразумевает умение договариваться и договороспособность, а у Каллас это отсутствует. Эксперт считает, что ей стоит заканчивать заниматься своей работой, поскольку ее заявления вызывают «изумление у людей с IQ выше среднего».



Недавно сообщали, что призывавшую выкрасть данные участников СВО главу евродипломатии могут объявить в розыск.

