Каллас может грозить срок в России за идею кражи данных о военнослужащих
Глава евродипломатии Кая Каллас предложила выкрасть данные об участниках спецоперации, чтобы внести их в новый санкционный пакет ЕС и запретить въезд в Шенгенскую зону. В России предупредили, что за такие действия ей может грозить уголовная ответственность. Об этом пишет ОТР.
На инициативу Каллас уже отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, она фактически озвучила план совершить ряд уголовных преступлений — от неправомерного доступа к компьютерной информации до незаконного оборота персональных данных и публичных действий по дискредитации ВС РФ.
Максимальное наказание по этим статьям может достигать 20 лет лишения свободы.
Постпредство России при ЕС призвало объединение проверить, соответствуют ли слова Каллас европейскому законодательству. В заявлении напомнили о Регламенте Евросоюза № 2018/1725 и статье 8 Хартии об основных правах, которые защищают персональные данные. Там же указали на двойные стандарты Брюсселя в отношении граждан других стран.
Военный эксперт Андрей Колесник в беседе с ОТР добавил, что дипломатия подразумевает умение договариваться и договороспособность, а у Каллас это отсутствует. Эксперт считает, что ей стоит заканчивать заниматься своей работой, поскольку ее заявления вызывают «изумление у людей с IQ выше среднего».
Недавно сообщали, что призывавшую выкрасть данные участников СВО главу евродипломатии могут объявить в розыск.
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