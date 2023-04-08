В Совфеде рассказали о попытках НАТО спасти репутацию
Поиск врагов на Украине и в США поможет НАТО сохранить репутацию. Такое мнение выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди РИА Новостям.
Накануне СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине. По данным газеты The New York Times, в Сеть попали более ста секретных документов Вашингтона по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Аналитики считают, что утечка из-за своего масштаба и характера информации может нанести большой ущерб американским властям.
Известно, что один из документов — карта с расстановкой сил вокруг Артемовска в Донецкой народной республике. Кроме того, материалы касаются Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил «Радиоточке НСН», что Информация о переброске на Запорожское направление боевой авиации ВСУ может быть намеренным вбросом со стороны Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru