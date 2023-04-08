В Совфеде рассказали о попытках НАТО спасти репутацию

Поиск врагов на Украине и в США поможет НАТО сохранить репутацию. Такое мнение выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди РИА Новостям.

Попытка оправдаться? В России и США иронизируют об утечках секретных материалов по Украине в Сеть

Накануне СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине. По данным газеты The New York Times, в Сеть попали более ста секретных документов Вашингтона по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Аналитики считают, что утечка из-за своего масштаба и характера информации может нанести большой ущерб американским властям.

Известно, что один из документов — карта с расстановкой сил вокруг Артемовска в Донецкой народной республике. Кроме того, материалы касаются Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил «Радиоточке НСН», что Информация о переброске на Запорожское направление боевой авиации ВСУ может быть намеренным вбросом со стороны Украины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СовфедНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры