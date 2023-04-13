В США предложили принять в НАТО еще три страны

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил принять в Североатлантический альянс еще три страны. Свое мнение он изложил в статье для газеты The Wall Street Journal.

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НАТО может стать глобальной организацией, считает Болтон. Он предложил пригласить в блок Австралию, Израиль и Японию.

Чиновник не исключил, что в будущем к блоку могут присоединиться и другие страны. Главным критерием он назвал соответствие стандартам Североатлантического альянса.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Граница России с альянсом увеличилась на 1,2 тысячи километров, пишет «Радиоточка НСН».

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