Релиз состоится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компьютерной версии пока нет — и это не просто «пока», а отдельная новость: ни Rockstar, ни издательства не называли даже ориентировочное окно для ПК. Учитывая историю студии, появление такой версии вполне вероятно, но строить планы пока нельзя.

Здесь есть важный нюанс. Многие современные блокбастеры запускаются по единому «мировому» времени. Rockstar выбрала другой подход: игра становится доступной в полночь по местному времени для каждого региона. То есть речь не про одну глобальную отметку «00:00 UTC», а про локальные полуночи.

Для российских игроков ситуация со временем сложнее. Российский PlayStation Store новые игры не продает, поэтому приходится использовать зарубежные аккаунты. А поскольку релиз локальный, итоговое время для человека в Москве зависит от региона магазина. Для ориентира: турецкий аккаунт — это полночь по Москве (00:00 МСК), европейский — 02:00 МСК, британский — 03:00 МСК. Перед тем как «отсчитывать» часы, имеет смысл проверить регион аккаунта. Аналогично работают и магазины Microsoft.