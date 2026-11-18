Переопределяет поколение: Что стоит знать перед запуском GTA VI
Десятилетие ожидания, рекордные оценки, технология, меняющая представление об открытом мире, и карта с «запасными» территориями. Почему Grand Theft Auto VI — не просто «еще одна GTA» — в материале НСН.
Завтра, 19 ноября, российским геймерам станет доступна игра Grand Theft Auto VI — проект, который многие ждали больше десяти лет. Действие развернется в вымышленном штате Леонида: его прототипом, по данным прессы, стала Флорида. В центре истории — преступная пара, Люсия и Джейсон.
Релиз состоится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компьютерной версии пока нет — и это не просто «пока», а отдельная новость: ни Rockstar, ни издательства не называли даже ориентировочное окно для ПК. Учитывая историю студии, появление такой версии вполне вероятно, но строить планы пока нельзя.
Здесь есть важный нюанс. Многие современные блокбастеры запускаются по единому «мировому» времени. Rockstar выбрала другой подход: игра становится доступной в полночь по местному времени для каждого региона. То есть речь не про одну глобальную отметку «00:00 UTC», а про локальные полуночи.
Для российских игроков ситуация со временем сложнее. Российский PlayStation Store новые игры не продает, поэтому приходится использовать зарубежные аккаунты. А поскольку релиз локальный, итоговое время для человека в Москве зависит от региона магазина. Для ориентира: турецкий аккаунт — это полночь по Москве (00:00 МСК), европейский — 02:00 МСК, британский — 03:00 МСК. Перед тем как «отсчитывать» часы, имеет смысл проверить регион аккаунта. Аналогично работают и магазины Microsoft.
Стоит обратить внимание на масштаб оценок. На момент подготовки материала у игры 99 баллов на Metacritic (147 рецензий) и 99 баллов на Opencritic (75 рецензий, 100% критиков рекомендуют проект). Для сравнения: у GTA V — 97 баллов на Metacritic. Судя по отзывам, это не просто «очень хорошая игра», а феномен, который заставляет индустрию заново формулировать стандарты: речь про проект, превосходящий собственные ориентиры серии.
Отдельный пункт — частота кадров. Многие современные игры гонятся за 60 кадрами в секунду. Здесь команда сознательно ограничила показатель 30 кадрами. Джон Линнеман из Digital Foundry пояснил: высокая нагрузка связана с тем, что одновременно нужно симулировать огромную среду. Ограничение позволило сфокусироваться на глобальном освещении с трассировкой лучей, отражениях, детальной дорожной сети и локальной смене погоды. Эксперты назвали это осознанным компромиссом: «красивый и плотный мир» оказался важнее максимального FPS.
При этом даже здесь есть нюансы. На обеих консолях базовое разрешение — 1440p. На PS5 Pro картинка выглядит как нативное 4K, тогда как на стандартной PS5 используется обычное пространственное масштабирование, что, по оценкам критиков, представляет ощутимую разницу. Есть и теневые детали: на PS5 Pro появились тени с трассировкой лучей, и это заметно улучшает изображение. В то же время эксперты предупреждают: даже на Pro-версии при массовых взрывах частота может проседать — вплоть до 24 кадров. На обычной PS5 подобные просадки встречаются чаще. Digital Foundry назвала это «новой планкой для поколения консолей». Что касается железа, то картина не только про «топовые консоли». Обзоры версии для Xbox Series S показывают: младшая консоль держится достойно, хотя возможны небольшие просадки при переходе из кат-сцен и локальная потеря детализации. Если вы играете не на старшей версии, стоит быть к этому готовым.
Не стоит забывать и про симуляцию. Речь не только про графику: NPC с просчитанными по отдельным прядям волосами, полиция, которая запоминает внешность и одежду преступника («смена образа помогает избежать опознания»), машины, которые нужно заправлять, магазины с камерами и сигнализациями, деформирующиеся автомобили. В обзорах встречаются и детали про микрофизику: разрушающаяся мебель, контейнеры, из которых «вытекает жидкость в соответствии с количеством отверстий».
Есть и другая логика. Вице-президент Rockstar по дизайну Стивен Донкин объяснил наличие «пустых» зон: на карте встречаются казино без доступа, детально проработанный, но пока неиспользуемый зоопарк, большое пустое кладбище. Это территории «на будущее».
«На карте есть несколько областей, которые мы можем использовать в будущем, если они понадобятся нам с точки зрения игрового процесса или сюжета», — пояснил Стивен Донкин.
Такой подход — это не баг, а архитектура: студия создает не одноразовый продукт, а платформу для долгосрочных обновлений. Для других разработчиков это сигнал: огромный открытый мир может быть черновиком для многолетней поддержки.
Однако путешествуя по виртуальному миру, не забывайте, что вам завтра на работу....
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Каллас может грозить срок в России за идею кражи данных о военнослужащих
- «Вместо мотивации — недовольство»: Кому в 2027 году будут повышать зарплаты
- Почетный президент РФС объяснил, как России попасть на Евро-2028
- Пашинян готов оставить пост после мира с Азербайджаном
- Госдума поддержала снижение налога на прибыль производителям мультфильмов
- «Кай Ф и Герда»: Найк Борзов рассказал о своих ИИ-артистах на новом альбоме
- СМИ: Евросоюз хочет запретить въезд бывшим российским военным
- Переопределяет поколение: Что стоит знать перед запуском GTA VI
- Гросси: МАГАТЭ не будет назвать виновных в атаках на ЗАЭС
- Россиянам предложили измерять покупки в часах работы