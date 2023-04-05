Global Times: сокращение добычи нефти ударило по гегемонии США
Решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти ударило по геополитическим амбициям Соединенных Штатов. Об этом пишет китайское издание Global Times.
По мнению журналистов газеты, решение ОПЕК+ продемонстрировало ослабление влияния Вашингтона на мировые политические и экономические процессы. У США больше нет прежних возможностей для манипулирования другими странами, отмечает издание.
Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун напомнил, что Соединенные Штаты использовали санкции для вытеснения России с европейского рынка энергоносителей. Такая политика вызывает всеобщее осуждение, подчеркнул он.
Индия присоединилась к введенному западными странами потолку цен на российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru