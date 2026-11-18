Почетный президент РФС объяснил, как России попасть на Евро-2028
Если Россия и Украина подпишут договор до старта отборочного турнира Евро, нашу сборную с большой долей вероятности включат в одну из групп, сказал в эфире НСН Вячеслав Колосков.
Решение о недопуске сборной России по футболу к отборочным играм Чемпионата Европы-2028 было предсказуемым, однако шанс попасть туда есть, заявил в интервью НСН почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Евро-2028, которая пройдет 6 декабря в Белфасте. В ней примут участие 54, а не 55 команд. Колоскова это не удивило.
«Это ожидаемая ситуация. Никто не ожидал, что нашу сборную включат, потому что сборные команды России по футболу до сих пор находятся под санкциями. Естественно, находящаяся под санкциями команда не может участвовать ни в каких жеребьевках. Другой вопрос, что это вполне реально, потому что и Инфантино (президент ФИФА Джанни Инфантино – прим. НСН), и Чеферин (президент УЕФА Александер Чеферин – прим. НСН) говорили, что как только конфликт закончится, Россия вновь будет допущена до участия в мировых соревнованиях. Если вдруг до начала отборочного турнира чемпионата Европы будет подписан договор между Россией и Украиной, большая доля вероятности, что нас включат в какую-то одну из отборочных групп. Теоретически время есть, и теоретические шансы есть. Другое дело, что от теории до практики очень длинная дорога, но, в принципе, это вполне возможно», - пояснил экс-президент РФС.
При этом он отметил, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) многим не указ.
«Здесь в каждом виде спорта своя специфика. Где-то решения CAS незамедлительно исполняются – в том же плавании, художественной гимнастике и многих других видах спорта. Где-то частично выполняется, кому-то визы дают, кому-то не дают, в хоккее вообще всех забанили. То есть здесь нет жесткой позиции оценки решения CAS. Хотя все международные федерации обязаны выполнять решения Спортивного арбитражного суда, к сожалению, некоторые из них манкируют свои обязанности», - заключил собеседник НСН.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям. Однако IIHF сообщила, что сборная России не сможет выступить на молодежном чемпионате мира-2027 в Канаде из-за ограничений, введенных властями этой страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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