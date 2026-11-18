Решение о недопуске сборной России по футболу к отборочным играм Чемпионата Европы-2028 было предсказуемым, однако шанс попасть туда есть, заявил в интервью НСН почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Евро-2028, которая пройдет 6 декабря в Белфасте. В ней примут участие 54, а не 55 команд. Колоскова это не удивило.