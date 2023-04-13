Замглавы МИД Грушко: риски столкновения с НАТО растут
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко обратил внимание на риски вооруженного столкновения с НАТО. Дипломат дал интервью газете «Известия».
Замглавы ведомства констатировал превращение Балтийского региона в зону военного противостояния. Причиной Грушко назвал усиление активности НАТО.
«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все», - сказал он.
По его мнению, пока рано говорить о размещении ядерного оружия НАТО в Финляндии. Армия страны активно модернизируется, заявил Грушко.
Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
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