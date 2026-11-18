В 2027 году российские компании будут чаще пересматривать зарплаты индивидуально, а не проводить общую индексацию, заявила Mash Money старший менеджер практики «Вознаграждение и мотивация персонала» компании «Экопси» Ирина Павлова. По ее словам, почти половина работодателей планирует повышать оклады с учетом результатов и вклада сотрудников, еще часть собирается принимать решения по каждому специалисту отдельно. Мурадян согласился с Павловой.

«Это связано и с сокращением расходов, и с попыткой замотивировать сотрудников. Компании стараются экономить, поэтому повышать зарплаты всем подряд становится невыгодно. Работодатели хотят больше платить тем, кто действительно приносит результат. Но важно, чтобы сотрудники понимали, за что им могут повысить зарплату. Иначе вместо мотивации будет недовольство. Такой подход существует давно. Особенно в IT, финансах и продажах. Просто раньше его чаще использовали крупные компании, а сейчас к нему постепенно приходит и средний бизнес. Работодатели стали внимательнее считать деньги и оценивать эффективность каждого сотрудника», — сказал собеседник НСН.

По его словам, в следующем году все больше компаний будут отдавать предпочтение индивидуальному пересмотру зарплат.

«Многие компании используют смешанный подход: всем могут немного повысить зарплату, а самым результативным сотрудникам — дать дополнительную прибавку. Думаю, в 2027 году такая практика станет еще популярнее. Но если зарплаты большинства сотрудников не будут расти, люди начнут искать другую работу», — отметил эксперт.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сказал НСН, что правила выплаты 13-й зарплаты зависят от условий трудового договора и внутренних документов работодателя, в последнем случае работодатель может самостоятельно устанавливать условия и критерии ее выплаты.

