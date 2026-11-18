Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН раскрыл секреты эксперимента с созданием ИИ-артистов для записи песен на его новом альбоме «Артишок»

В середине ноября у Найка Борзова вышел альбом «Артишок. Часть 2», в который вошли девять треков. Первая часть альбома вышла в июне. В соавторах песен «Пророчество» (на первой части альбома) и «Холодно» (на второй части) указана ИИ-певица Герда (Gerda). Найк объяснил, как появились Герда и Кай Ф.

﻿{{related_post_9kMmJ3ZJhc}}

«Я эту исполнительницу создал с помощью искусственного интеллекта, она практически во всех песнях подпевает мне. Я подумал, что интересно будет соединить - чтобы была девушка с голосом, подходящим под мой голос. Во второй части я пошел дальше и создал еще и певца. Если изначально у меня была Герда, то певца зовут Кай Ф. Он подпевает мне в ремиксе песни «Кислотный бог», «Фрагменте» и еще в нескольких вещах. Получается, я начал создавать свои измерения со своим населением. Это было несложно. В Таиланде, где я за полтора месяца сделал практически половину альбома ремиксов, я скачал несколько программ и поэкспериментировал. Через какое-то время у меня стало получаться, и я решил это использовать, как некий инструмент. Что касается имен, Герда - это изначально у меня был символ возрождения. Если рассматривать историю Герды и Кая, она достает своего брата из царства мертвых в мир живых. Я решил по аналогии сделать из мертвого живое. Мертвый — это цифровые технологии, а я создал из этого живого персонажа, который поет, со своими настроениями, капризами, желаниями и так далее», - рассказал музыкант.

При этом он отметил, что пока не собирается продолжать эксперимент, и раскрыл свое отношение к ИИ-музыке.

«Не думаю, что продолжу, пока у меня другие планы. Мне было интересно попробовать, но я не возлагаю на искусственный интеллект каких-то больших надежд и не перекладываю на него важные функции. Для меня это инструмент, такой же, как синтезатор или гитара. То есть, в умелых руках это может быть прикольно использовано, а если закладывать на него вообще всю «функцию жизни», мне кажется, это тупо. Несмотря на то, что он делает все очень быстро и качественно, тем не менее, жизни в нем нет. А я все-таки любитель жизни, мне нравится, когда присутствует элемент человеческой ошибки», - заключил собеседник НСН.

Певица Пелагея ранее назвала «бездушной подделкой» песни на народную тематику, созданные с помощью искусственного интеллекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

