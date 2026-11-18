Госдума поддержала снижение налога на прибыль производителям мультфильмов
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о пониженной ставке налога на прибыль для отечественных организаций, которые производят мультфильмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул важность инициативы для поддержки отечественной мультипликации и напомнил, что законопроект направлен на реализацию поручения президента.
По его словам, должны появиться мультфильмы, которые сделают будущего взрослого человека «лучше и помогут ему вырасти настоящим гражданином». Спикер добавил, что депутаты выходят на создание основы, позволяющей закладывать моральные и духовные ценности и уважение к старшим.
Согласно законопроекту, в 2027-2031 годах для производителей анимационной продукции предлагается установить ставку налога в размере 3% в части федерального бюджета и 0% — отдельного региона.
Ранее НСН рассказала о самых популярных мультфильмах среди россиян.
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