В Китае предположили, что Финляндия вступила в НАТО ради противостояния с Россией

Как отметила Лун Цзин, членство Хельсинки в Североатлантическом альянсе «самым серьезным образом» затрагивает вопрос национальной безопасности РФ, вызовет озабоченность Москвы из-за военного присутствия НАТО у российских границ и «подольет масла в огонь конфликта».

«Думаю, что Финляндия вступила в НАТО не для того, чтобы получить от альянса защиту или гарантии в обеспечении оружием. Ее присоединение ... носит больше символический характер, чтобы продемонстрировать изменение своей позиции в отношении структуры региональной безопасности и показать противостояние с Россией», — полагает эксперт.

Лун Цзин указала, что ситуация в сфере безопасности в Европе вернулась к существовавшей «в годы холодной войны или даже хуже».

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает Ura.ru.

Между тем экономист Михаил Хазин предположил, что отказ Финляндии от сотрудничества с Россией и принятие страной прозападной модели поведения приведет к плачевным последствиям, пишет РИА ФАН.

