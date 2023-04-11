В Китае предположили, что Финляндия вступила в НАТО ради противостояния с Россией
Финляндия вступила в НАТО, чтобы символически продемонстрировать свое противостояние с Россией, считает замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин. Об этом эксперт заявила в беседе с ТАСС.
Как отметила Лун Цзин, членство Хельсинки в Североатлантическом альянсе «самым серьезным образом» затрагивает вопрос национальной безопасности РФ, вызовет озабоченность Москвы из-за военного присутствия НАТО у российских границ и «подольет масла в огонь конфликта».
«Думаю, что Финляндия вступила в НАТО не для того, чтобы получить от альянса защиту или гарантии в обеспечении оружием. Ее присоединение ... носит больше символический характер, чтобы продемонстрировать изменение своей позиции в отношении структуры региональной безопасности и показать противостояние с Россией», — полагает эксперт.
Лун Цзин указала, что ситуация в сфере безопасности в Европе вернулась к существовавшей «в годы холодной войны или даже хуже».
Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса, напоминает Ura.ru.
Между тем экономист Михаил Хазин предположил, что отказ Финляндии от сотрудничества с Россией и принятие страной прозападной модели поведения приведет к плачевным последствиям, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru