«Всё или ничего»: Состоится ли встреча Путина и Зеленского

Украинская сторона настаивает на встрече президентов, однако Россия не видит в этом никакого смысла. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встречах с какими-либо представителями России, кроме главы государства Владимира Путина. По словам Зеленского, он готов встретиться с российским лидером лишь в том случае, если темой обсуждения будет прекращение военной спецоперации.

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«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение ***** (военной спецоперации – прим. НСН). Все. Про другое не о чем говорить», - сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе.

При этом он заявил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сложнее будет организовать переговоры на президентском уровне.

«С каждым шагом все сложнее и сложнее, думаю, будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов. Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно. Тем не менее мы должны пытаться закончить (спецоперацию – прим. НСН)», - отметил президент Украины.

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В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал такое заявление Зеленского и назвал его пиаром. По его словам, переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, при этом повестка должна быть согласована с двух сторон.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что от возможности проведения встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским никто не отказывается. Но, по его словам, она должна быть подготовлена, в том числе путем разработки соответствующего соглашения.

«Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть финализирован на высшем уровне», - сказал он и добавил, что без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно.

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При этом 22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Также в этот день советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий сообщал, что переговоры, начавшиеся по просьбе Киева, сейчас не ведутся ни в каком формате, и немалый вклад в это внесли США.

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На этом фоне заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что вся ответственность за срыв переговоров лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве.

«Украинская сторона зависима в значительной степени от Вашингтона и Лондона, и, судя по всему, они получают прямые указания из-за морей и океанов, что как делать или не делать. В этой связи вся ответственность за то, что политико-правовое урегулирование уходит с горизонта, лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве. Но это не значит, что мы должны каким-то образом отменять, переносить либо что-то еще делать в этом духе с целями и задачами, которые были сформулированы во время начала спецоперации. Ее цели должны быть достигнуты», - говорил Климов.

Переговоры между делегациями России и Украины начались 28 февраля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал, что российские власти открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПереговорыУкраинаРоссия
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