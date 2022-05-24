«Всё или ничего»: Состоится ли встреча Путина и Зеленского

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение ***** (военной спецоперации – прим. НСН). Все. Про другое не о чем говорить», - сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе.

При этом он заявил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сложнее будет организовать переговоры на президентском уровне.

«С каждым шагом все сложнее и сложнее, думаю, будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов. Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно. Тем не менее мы должны пытаться закончить (спецоперацию – прим. НСН)», - отметил президент Украины.