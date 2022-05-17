Берлускони: В мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине
«Ни в Европе, ни в мире» нет лидеров, способных вести переговоры с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на бывшего премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Он напомнил, что некоторые мировые лидеры, включая представителей НАТО, уже пытались провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путным, но не брали во внимание позицию Москвы, что, по мнению политика, отвернуло Россию от возможного диалога.
Экс-премьер Италии также считает, что страна участвует в конфликте на Украине, так как поставляет туда оружие. По его мнению, введенные санкции повлияют на экономику Европы, но еще больший ущерб будет нанесен Африке, в связи с чем в ЕС может хлынуть новый поток беженцев.
После истечения срока отстранения от постов Сильвио Берлускони стал евродепутатом. Недавно он проголосовал за резолюцию Европарламента, которая осуждает Россию за действия на Украине и призывает европейских лидеров остановить закупку российских энергоносителей.
Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что сербский президент Александр Вучич назвал обвинения западных стран, направленные на Москву из-за спецоперации на Украине, «постыдными и глупыми».
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