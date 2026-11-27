По его мнению, совершенно не обязательно, чтобы это был определённый политик, например, финский лидер Александр Стубб.

Эксперт отметил, что в состав европейской делегации могут войти «один представитель от «тройки», один представитель от брюссельской бюрократии и кто-то еще, наверное, от Восточной Европы».

«Возможно такая конфигурация, а может быть, Евротройка заберет себе всю делегацию», — допустил парламентарий.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не получала отказа от европейцев от поездки в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

