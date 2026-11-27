В Госдуме назвали возможный состав делегации Европы на переговорах по Украине
Под представителями от Европы для переговоров с РФ по Украине понимаются делегации на разных уровнях. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
По его мнению, совершенно не обязательно, чтобы это был определённый политик, например, финский лидер Александр Стубб.
Эксперт отметил, что в состав европейской делегации могут войти «один представитель от «тройки», один представитель от брюссельской бюрократии и кто-то еще, наверное, от Восточной Европы».
«Возможно такая конфигурация, а может быть, Евротройка заберет себе всю делегацию», — допустил парламентарий.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не получала отказа от европейцев от поездки в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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