Бортко объяснил, почему сериал про Сталина появился только сейчас
Владимир Бортко заявил НСН, что отношение к фигуре Иосифа Сталина в разрезе истории меняется с годами, именно поэтому сегодня появилась возможность создать сериал о легендарном политике.
Режиссер нового шестисерийного фильма «Сталин» Владимир Бортко заявил НСН, что фигура Иосифа Сталина занимает одно из центральных мест в истории России, а значение его личности с каждым городом становится все заметнее.
Владимир Бортко написал сценарий сериала еще 15 лет назад, и долгое время материал ждал своего часа.
«Время меняется, а вместе с ним меняется и отношение к фигуре Сталина в обществе. На мой взгляд, история России одна — ее нельзя поделить на части. И в этой истории Сталин занимает одно из центральных мест. С каждым годом это становится очевиднее, значение его личности в историческом процессе — все заметнее. Думаю, именно поэтому сегодня появилось больше возможностей для создания такого сериала: им по-настоящему заинтересовались», — сказал собеседник НСН.
«Сталин» — первая большая режиссерская работа Бортко за десять лет. Он сказал, что не чувствовал внутреннего напряжения из‑за долгого перерыва, и выразил признание уровню мастерства отечественных актеров.
«Для меня это обычная работа. Я к ней готовился, и двух дней мне было достаточно, чтобы вспомнить, как все делается. Так что никаких сложностей не возникло, все прошло замечательно. Особенно я рад знакомству с актерами, чье творчество пропустил за десять лет. Собственно говоря, все это время я почти не следил и за кинематографом, поэтому многие артисты, с которыми мне довелось работать на съемках, стали для меня приятным открытием. Я убедился, что уровень актерского мастерства в России по-прежнему высок. И работать с этими людьми было настоящим удовольствием», — добавил Бортко.
Действие сериала охватывает переломный период — с 1945 года до смерти Иосифа Сталина в 1953‑м. По замыслу создателей, это не просто реконструкция исторических событий, а масштабная человеческая драма о колоссальной ответственности и железной воле лидера, на плечах которого лежала судьба страны в эпоху нового, еще более опасного противостояния. В центре сюжета — решения, определявшие ход мировой истории на фоне жестких интриг и столкновения интересов сильнейших игроков того времени. За основу сценария взяты мемуары современников, рассекреченные архивные документы и стенограммы заседаний Политбюро.
В актерский ансамбль вошли известные артисты, воплотившие образы ключевых политических фигур эпохи: Александр Яцко в роли Лаврентия Берии, Виктор Сухоруков — Никиты Хрущева, Александр Самойленко — Георгия Маленкова, Александр Семчев — Андрея Жданова, Семен Стругачев — Лазаря Кагановича, Артур Ваха — Вячеслава Молотова, Карэн Бадалов — Анастаса Микояна.
Премьера сериала «Сталин» состоялась 26 ноября в онлайн-кинотеатре «КИОН». В этот день в Сети вышли первые три серии, еще три покажут 3 декабря, а телепремьера состоится 6 декабря.
Ранее народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в сериале бывшего руководителя СССР, первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 годах Никиты Хрущева, рассказал НСН о своем отношении к Никите Хрущеву и к Иосифу Сталину и о том, почему опасно отказываться от своей истории.
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