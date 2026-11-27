«Сталин» — первая большая режиссерская работа Бортко за десять лет. Он сказал, что не чувствовал внутреннего напряжения из‑за долгого перерыва, и выразил признание уровню мастерства отечественных актеров.

«Для меня это обычная работа. Я к ней готовился, и двух дней мне было достаточно, чтобы вспомнить, как все делается. Так что никаких сложностей не возникло, все прошло замечательно. Особенно я рад знакомству с актерами, чье творчество пропустил за десять лет. Собственно говоря, все это время я почти не следил и за кинематографом, поэтому многие артисты, с которыми мне довелось работать на съемках, стали для меня приятным открытием. Я убедился, что уровень актерского мастерства в России по-прежнему высок. И работать с этими людьми было настоящим удовольствием», — добавил Бортко.

Действие сериала охватывает переломный период — с 1945 года до смерти Иосифа Сталина в 1953‑м. По замыслу создателей, это не просто реконструкция исторических событий, а масштабная человеческая драма о колоссальной ответственности и железной воле лидера, на плечах которого лежала судьба страны в эпоху нового, еще более опасного противостояния. В центре сюжета — решения, определявшие ход мировой истории на фоне жестких интриг и столкновения интересов сильнейших игроков того времени. За основу сценария взяты мемуары современников, рассекреченные архивные документы и стенограммы заседаний Политбюро.

В актерский ансамбль вошли известные артисты, воплотившие образы ключевых политических фигур эпохи: Александр Яцко в роли Лаврентия Берии, Виктор Сухоруков — Никиты Хрущева, Александр Самойленко — Георгия Маленкова, Александр Семчев — Андрея Жданова, Семен Стругачев — Лазаря Кагановича, Артур Ваха — Вячеслава Молотова, Карэн Бадалов — Анастаса Микояна.

Премьера сериала «Сталин» состоялась 26 ноября в онлайн-кинотеатре «КИОН». В этот день в Сети вышли первые три серии, еще три покажут 3 декабря, а телепремьера состоится 6 декабря.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в сериале бывшего руководителя СССР, первого секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 годах Никиты Хрущева, рассказал НСН о своем отношении к Никите Хрущеву и к Иосифу Сталину и о том, почему опасно отказываться от своей истории.

