Первая в истории: В Пекине завершилась выставка Степана Эрьзи
В Российском культурном центре в Пекине 25 ноября завершилась выставка «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур». Экспозиция, приуроченная к 150-летию со дня рождения мастера, стала первой масштабной презентацией творчества «русского Родена» в столице Китая. Выставку посетили более 500 человек, что стало очередным подтверждением высокого интереса китайской аудитории к русской культуре.
В экспозицию вошли произведения из коллекции Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи: скульптуры из дерева кебрачо и мрамора и редкие артефакты. Особое место среди них занял «Портрет скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи», созданный специально к юбилею московским скульптором Дмитрием Божком. Это произведение передано в дар Китайской Народной Республике.
Руководитель Российского культурного центра Татьяна Уржумцева подчеркнула, что выставка стала особым событием для центра: впервые в его стенах была проведена столь масштабная экспозиция скульптуры. По её словам, творчество Эрьзи занимает уникальное место в мировом искусстве.
Президент Фонда Михаил Журавлев, в свою очередь, назвал выставку ярким примером того, как искусство объединяет народы, и выразил уверенность, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания между Россией и Китаем.
Завершение выставки в Пекине стало важным этапом юбилейных мероприятий к 150-летию Степана Эрьзи. Проект продемонстрировал устойчивый интерес китайской аудитории к русскому искусству и открыл новые перспективы для дальнейшего культурного обмена между двумя странами.
Проект «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур» реализован Международным фондом искусств имени С. Д. Эрьзи при содействии Россотрудничества и поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фонда «Русский мир».
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