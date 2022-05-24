Полянский ответил на слова Зеленского о готовности встречи с Путиным

«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром», – сообщил дипломат.

Напомним, Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. При этом он отметил, что организация встречи двух президентов становится все сложнее.

