Полянский ответил на слова Зеленского о готовности встречи с Путиным

Слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с президентом Владимиром Путиным являются пиаром, заявил в эфире «Соловьев Live» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром», – сообщил дипломат.

Напомним, Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. При этом он отметил, что организация встречи двух президентов становится все сложнее.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
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