Как пишет RT, он отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «являются миротворцами, которые пытаются решить и найти это мирное решение».

Также Дмитриев указал на большую важность продолжение российско-американского диалога.

«Он основан на успехах, которые у нас есть», — добавил он.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что сотрудничество России и США может поменять ход истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».