Дмитриев: Вся команда Трампа настроена на мир
Вся команда президента США Дональда Трампа настроена на мир. Об этом на полях конференции AI Journey заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как пишет RT, он отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «являются миротворцами, которые пытаются решить и найти это мирное решение».
Также Дмитриев указал на большую важность продолжение российско-американского диалога.
«Он основан на успехах, которые у нас есть», — добавил он.
Ранее Джаред Кушнер заявил, что сотрудничество России и США может поменять ход истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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